Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand durch Abflämmen von Unkraut

Zweibrücken (ots)

Am 11.06.2021 kam es um ca. 16:45 Uhr in der Fuchsstraße zu einem Heckenbrand, bei dem ca. 10 Thujen verbrannten. Der Brand entstand versehentlich, als ein 49-jähriger Mann im Bereich seiner Einfahrt das dortige Unkraut durch Abbrennen vernichten wollte und sich die in unmittelbarer Nähe befindlichen Nadelbäume entzündeten. Das Feuer konnte durch Kräfte der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. | PIZW

