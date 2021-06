Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Die Nutzerin eines schwarzen Mercedes SUV (Modell GLC) parkte ihr Fahrzeug am 10.06.2021 um ca. 16:30 Uhr in der Römerstraße, am Sportplatz Ixheim und fuhr von dort aus um ca. 17:30 Uhr wieder nach Hause. Dort entdeckte sie einen Schaden im linken Heckbereich. Vermutlich entstand der Schaden (ca. 1000 Euro), als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Hinweise auf den Verursacher vor. | PIZW

