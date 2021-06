Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Nach unserem Aufruf gestern gibt es erneut einen Tageswohnungseinbruch zu vermelden. Im Zeitraum von letztem Samstag bis Donnerstag, 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im 4. (!) Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse ein. In das Haus gelangten sie durch die vermutlich nicht abgeschlossene Haustür. Im obersten Stockwerk wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Dass die Täter in der Wohnung waren, wurde durch eine durchwühlte Kommode und durch einen in der Badewanne aufgefundenen und defekten Seifenspender dokumentiert. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der geschätzte Sachschaden beträgt 200 Euro.

Wir bitten nochmals darum, erhöhte Sorgfalt und Achtsamkeit walten zu lassen. Wie sich wieder herausgestellt hat, ist es wichtig, die Zugangstür zu Mehrfamilienhäusern verschlossen zu halten und keinen unkontrollierten Zugang zu gewähren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

