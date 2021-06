Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Diebstähle an Pkw

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an zwei erst kurz zuvor gelieferten Neufahrzeugen, die auf dem umzäunten Firmengelände der Mercedes-Niederlassung in der Turnstraße abgestellt waren, alle acht Felgen mit Bereifung. Die Schadenshöhe beträgt circa 11.000 Euro.

Beim zweiten Fall handelt es sich um einen Versuch, der sich zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 09:15 Uhr, ereignet hat. Unbekannte Täter schlugen auf dem Diakonieplatz in der Winzler Straße die Seitenscheibe eines Mercedes-Sprinters ein. Nachdem die Motorhaube geöffnet wurde, versuchten die Täter beide Scheinwerfer auszubauen. Offensichtlich wurden die Täter dabei gestört, da nur die oberen Schrauben an den Scheinwerfern fehlten. Schadenshöhe circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

