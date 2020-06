Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unklare Unfallursache

Medard (ots)

Eine 77-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt. Sie befuhr die Kirchstraße in Richtung B420, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Hoftor. Von dort aus wurde der Pkw abgeleitet, prallte frontal gegen eine neben dem Hoftor befindliche Mauer und kam in der Hofeinfahrt zum Stehen. Das Fahrzeug war stark beschädigt, nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die B420 war für circa eine Stunde voll gesperrt. |pilek-CS

