Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Bockenem

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 02.01.2021 verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 11:00 Uhr - 19:10 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in dem Ulmenweg. Im Haus wurden anschließend mehrere Räume durchwühlt und Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Genaue Angaben zum Wert des entwendeten Schmucks können noch nicht getätigt werden. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell