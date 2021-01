Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in der Kirchstraße in 31036 Eime OT Deinsen - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

(bue) Im Zeitraum vom 31.12.2020 um 15:00 Uhr bis zum 01.01.2021 gegen 12:45 Uhr beschädigen derzeit noch unbekannte Täter einen Schaukasten in der Kirchstraße in Deinsen mittels Graffiti. Die Höhe des so entstandenen Schadens wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Polizei in Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

