Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

HildesheimHildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). Am 31.12.2020 ist es in dem Zeitraum von 06.00 Uhr bis 13.45 Uhr in Nordstemmen, auf dem Parkplatz eines Pflegeheimes in der Langen Maße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem Unfall wurde ein geparkter Dacia Sandero beschädigt. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell