Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufmerksame Nachbarn verhindern Einbruch in der Nacht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten sich gegen 23:00 Uhr über die Terrasse eines Wohnhauses Zutritt in die Wohnung eines 83-jährigen Mannes zu verschaffen. Dessen aufmerksame Nachbarin stellten fest, dass der Bewegungsmelder im Garten des Rentners ausgelöst hatte und schaute aus deren Fenster nach dem Rechten. Als sie hierbei die beiden Männer feststellte, sprach sie diese an. Die Männer ergriffen sofort die Flucht. Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass die beiden tatsächlich versucht hatten, in die Wohnung des Rentners einzubrechen. Durch das couragierte Eingreifen der Nachbarin war dies verhindert worden.

