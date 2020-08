Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW-Fahrer verursacht betrunken einen Verkehrsunfall - Führerschein weg

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 10:55 Uhr in der Sternstraße zu einem eigentlich harmlosen Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer verschätzte sich, als er an einem am Straßenrand parkenden PKW vorbeifahren wollte und beschädigte diesen hierbei. Die hinzugerufene Polizei konnte während der Unfallaufnahme bei dem 57-Jährigen allerdings einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle der Polizeiinspektion 2 in Ludwigshafen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, sodass er nun für die nächste Zeit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr mehr führen darf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell