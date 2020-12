Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht vom 30.12.2020 auf 31.12.2020 in Alfeld

HildesheimHildesheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 30.12.2020 gg. 21:00 Uhr auf Donnerstag, den 31.12.2020 gg. 08:30 Uhr kam es an der Holzer Straße Ecke Ständehausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort befindlicher, ca. 1m hoher, Absperrpoller aus Beton angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell