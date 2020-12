Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

HildesheimHildesheim (ots)

(ver) Am 29.12.2020, 19:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/in beim Rückwärtsfahren ein Teilstück eines Maschendrahtzaunes von einem Gartengrundstück in der Straße Am Freibad in Elze. Der Fahrzeugführer/in entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen PKW Kombi der Marke Peugeot 307 gehandelt haben, welcher hinten links einen Schaden im Bereich des Rücklichtes aufweisen dürfte. Hinweise nimmt die Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 entgegen.

Polizeiinspektion Hildesheim

