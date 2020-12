Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Baumunfälle in kurzer Folge

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem/ Schlewecke und Holle/ Sillium (web) - Am heutigen Tage kam es in kurzer Folge gleich zu zwei Baumunfällen.

Gegen 13 Uhr befuhr ein 27jähriger aus dem Stadtgebiet Bockenem die L 497 aus Schlewecke kommend in Rtg. Sottrum. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Pkw ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und prallte im rechten Seitenraum frontal gegen einen Straßenbaum. Am Pkw VW Golf entstand Totalschaden (ca. 2.500 Euro). Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt, konnte jedoch nach Begutachtung durch eine RTW-Besatzung vor Ort verbleiben. Der Pkw wurde abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen noch die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Schlewecke zum Einsatz.

Gerade als die Unfallstelle gegen 14 Uhr geräumt war, erhielt die Streifenbesatzung der Bad Salzdetfurther Polizei die Mitteilung über einen weiteren Verkehrsunfall. In diesem Fall befuhr ein 85jähriger Mann aus der Gemeinde Holle die K 305 aus Rtg. Holle kommend in Rtg. Baddeckenstedt. Kurz hinter der Unterführung der BAB 7 und im Verlauf einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Pkw VW Golf in den rechten Grünstreifen. Dort streifte er zunächst einen Straßenbaum und überfuhr mehrere Leitpfosten, bevor sich der PKW querstellte und mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum prallte. Der Pkw wurde dabei auf der rechten Fahrzeugseite völlig zerstört (ca. 15.000 Euro Schaden). Der Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

In beiden Fällen war unfallursächlich die nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der feuchten Fahrbahn.

