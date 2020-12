Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter bei Einbruch gestört- Zeugen gesucht

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 28.12.2020 zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr öffnete ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam zwei Zugangstüren zu Büroräumen eines Vereins in einem Mehrfamilienhaus in der Katharinenstraße in Hildesheim. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und durchwühlte Schränke. Während der Tatausführung wurde eine Person auf den Täter aufmerksam. Der Unbekannte bemerkte, dass er ertappt wurde und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter ist ca. 20 Jahre alt und trug dunkle Kleidung.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum in der Katharinenstraße verdächtige Beobachtungen getätigt haben. Diese Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell