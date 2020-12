Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Bockenem/Bornum

HildesheimHildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH BOCKENEM/BORNUM (Lö) Im Zeitraum vom 26.12.2020, 11:00 Uhr, bis zum 28.12.2020, 10:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Werkstraße in Bornum zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter drangen in eine dortige Werkhalle ein und entwendeten hier gelagertes Werkzeug im Wert von 300,- Euro. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe machen können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.

