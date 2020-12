Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

(mal) Zwischen dem 23.12.2020, 17:00 Uhr, und dem 29.12.2020, 11:00 Uhr, ereignet sich in der Engen Straße in Höhe der Hausnummer 11a in 31008 Elze ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem geparktem Pkw Ford. Ein bislang unbekannter KFZ-Führer fährt mit diesem gegen den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford einer 23-jährigen und entfernt sich daraufhin vom Unfallort. Der Ford wird dadurch an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entsteht ein Schaden von ca. 600 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer/-in geben kann, wird gebeten, die Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

