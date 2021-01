Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

HildesheimHildesheim (ots)

Lamspringe - (gle) - Am Morgen des 01.01.2021 in der Zeit von Mitternacht bis ca. 10:30 Uhr kam es in der Straße Im Winkelfeld 9 zu einem Verkehrsunfall.

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die o.g. Straße und streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW VW eines 41-jährigen aus der Stadt Seesen. Dabei entstanden Sachschäden an der linken Seite des Stoßfängers und am linken Außenspiegel des VW in Höhe von ca. 2000.

Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt daher nun wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

