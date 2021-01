Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Elze

HildesheimHildesheim (ots)

Elze (pie). Im Tatzeitraum vom 01.01.2021 16:00 Uhr bis zum 02.01.2021 12:15 Uhr wird in der Schlesischen Straße in 31008 Elze ein geparkter Pkw beschädigt. Hierbei wird der Lack eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell