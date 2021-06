Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschädigter eines möglichen Unfalls gesucht

Clausen (ots)

Am gestrigen Mittwoch ist es in Clausen zu einem Unfall beim Vorbeifahren an parkenden Pkw gekommen. Ein 82-jähriger Mann befuhr die Hauptstraße in Richtung Merzalben. Als er am Ortsausgang ankam, stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel kaputt war. Einen Unfall hatte er zuvor nicht bemerkt. Der Mann drehte herum und fuhr durch die Hauptstraße um ein Auto zu suchen, dass er beschädigt haben könnte, fand jedoch keines. Aus diesem Grund begab er sich zur Polizei in Waldfischbach und gestand seinen Fehler ein. Er hinterließ alle Daten, damit ein möglicher Geschädigter seinen Schaden ersetzt bekommt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können oder ein möglicher Geschädigter selbst, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. |piwfb

