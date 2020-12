Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus in Isselhorster Sporthalle

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter richteten am vergangenen Wochenende (04.12. - 07.12.) einen Vandalismusschaden in der Sporthalle der Isselhorster Grundschule, an der Kreuzung Niehorster Straße/ Haller Straße, an.

Die Polizei wurde am Montag (07.12.) durch Mitarbeiter der Grundschule verständigt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter auf ungeklärte Weise in der Turnhalle. Neben diversen Turn- und Sportgeräten, die durch die Unbekannten aufgebaut wurden, hantierten die Täter in der Halle mit einem Feuerlöscher und entleerten das Gerät hierbei vollständig. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Sporthalle oder in deren Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

