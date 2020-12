Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision beim Ausparken - Unfallflucht geklärt

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (04.12., 22.11 Uhr) kollidierte ein bis dahin unbekannte Fahrer eines Hyundai beim rückwärts Ausparken von einem Grundstück am Brockweg, mit einem an der Straße geparkten Ford. Anschließend fuhr der Hyundai-Fahrer davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

In dem geparkten Ford saß zum Zeitpunkt der Kollision der 54-jährige Halter. Dieser notierte sich das Kennzeichen des Hyundai und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 20-jährigen Gütersloher, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei 3700 Euro.

