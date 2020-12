Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit an der Alten Verler Straße - Zeugenaufruf

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Samstag (05.12., 01.00 Uhr) wurden Zeugen auf einen Streit zwischen einer Frau und zwei Männern an der Alten Verler Straße aufmerksam. Die Zeugen stiegen aus ihrem Auto aus und gingen auf die Gruppe zu. Sie beabsichtigten eigenen Angaben nach zu schlichten. Einer der Zeugen, ein 22-jähriger Mann, trug dabei eine Schreckschusspistole in der Hand. Als die Männer und die Frau die Zeugen erblickten, unterbrachen sie ihre Auseinandersetzung. Die Frau lief in die Wohnung eines angrenzenden Hauses an der Alten Verler Straße. Zwischen den vier verbleibenden Männern auf der Straße entstand daraufhin ein Handgemenge.

Zur Sachverhaltsklärung sollte die Frau durch die hinzugerufenen Polizisten befragt werden. Nachdem sie auf Klopfen und Rufen nicht die Tür der Wohnung öffnete, wurde diese durch die Beamten aufgedrückt. Die alkoholisierte 24-jährige Frau in der Wohnung hatte leichte Gesichtsverletzungen. Sie machte keinerlei Angaben zu deren Herkunft. Auch zu dem Grund des Streits mit dem 31-Jährigen und dem 21-Jährigen machte sie keine Angaben. In der Wohnung der 38- und 40-jährigen Bewohner, in welcher sich die 24-Jährige befand, war starker Cannabisgeruch wahrnehmbar. Entsprechende Betäubungsmittel wurden durch die Polizisten aufgefunden und sichergestellt. Die Schreckschusspistole des 22-Jährigen wurde ebenfalls sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die Personen vor dem Haus gesehen und den Streit wahrgenommen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

