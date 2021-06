Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in das Sportheim

Hermersberg (ots)

Am Donnerstag, zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, wurde versucht, in den Bewirtungs-raum am Rasenplatz einzubrechen. Das Aufhebeln des Rollladens scheiterte allerdings. Der dabei verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell