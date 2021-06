Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 11.06.2021 kam es um 09:30 Uhr in der Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Unfallbeteiligten. Dabei befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Hyundai vom Niederauerbacher Kreisel kommend die Landauer Straße und fuhr trotz momentanem Durchfahrtverbot in den dortigen Baustellenbereich. In der Baustelle kam er mit beiden Vorderreifen in einen Graben, blieb stecken und musste abgeschleppt werden. An seinem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2000 Euro. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell