Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall "Rechts vor Links" (19.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Sängerstraße / Weidenstraße. Ein 66-jähriger Dacia Fahrer fuhr auf der Sängerstraße und missachtete an der Kreuzung zur Weidenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 53-Jährigen mit einem Mitsubishi. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.500 Euro.

