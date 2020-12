Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Wohnungseinbruch in Betteldorf

BetteldorfBetteldorf (ots)

Durch den Eigentümer eines vermieteten Hauses wurde am gestrigen Freitagabend ein versuchter Einbruch in Betteldorf gemeldet. Demnach wurde durch den oder die unbekannten Täter im Zeitraum 18.12.2020, 07:50 Uhr bis 18:15 Uhr, die Haustür zur Kellerwohnung des Mieters angegangen. Trotz mehrfacher Hebelversuche hielt die Tür stand, so dass der oder die Täter letztlich nicht ins Hausinnere gelangte(n). Der Mieter war zur genannten Zeit nicht zu Hause.

Die Polizei fragt: Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Personen oder Fahrzeuge, im Bereich Auf dem Wasen gemacht?

Hinweise bitte an die PI-Daun unter Tel.: 06592/9626-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell