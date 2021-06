Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Feuer

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 11.06.2021 gegen 23:05 Uhr wurde durch eine Passantin in der Waisenhausstraße, Pirmasens eine brennende Papiermülltonne vor einem dortigen Einkaufsmarkt gemeldet, welche zuvor durch drei Jugendlichen angezündet worden wäre. Die drei 17-jährigen Jugendlichen aus Pirmasens wurden im Rahmen der Fahndung festgestellt. In einem mitgeführten Rucksack wurde ein Bunsenbrenner aufgefunden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell