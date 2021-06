Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unbekannte wüten auf dem Birkachhof

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18.30 Uhr und Montag 17.30 Uhr trieben noch Unbekannte auf dem Birkachhof in Affalterbach ihr Unwesen. Die Täter schlugen mehrere Scheiben am Gebäude ein und betraten es anschließend. Ob sie etwas aus dem Haus stahlen, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell