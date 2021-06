Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Neckarrems: Container aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter den Container des Kanu-Verleihs im Gaffert am Neckarufer aufgebrochen. Im Container riss der Unbekannte einen leeren Metallschrank von der Wand und verließ den Tatort anschließend mit leeren Händen. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, zu melden.

