POL-LB: Herrenberg: Auf Motorräder aufgefahren

Eine Leichtverletzte und etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte am Montag gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Tübinger Straße in Höhe der A81-Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 37-jährige Autofahrerin war mit ihrem Suzuki hinter zwei Motorrädern unterwegs und fuhr an die dortige Lichtzeichenanlage heran. Beim Umschalten von Grün auf Gelb bremsten die 23-Jährige und der 58-Jährige ihre Maschinen bis zum Stillstand ab. Die nachfolgende 37-Jährige hatte damit offensichtlich nicht gerechnet und fuhr auf die Motorräder auf. Die junge Frau stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Alle beteiligten Fahrzeuge blieben noch fahrbereit.

