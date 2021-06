Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt (L 1182): Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen, ein beschädigtes Fahrzeug und ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagabend gegen 20.25 Uhr auf der L 1182 ereignet hat. Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Landesstraße 1182 von Weil der Stadt - Merklingen in Fahrtrichtung Hausen an der Würm. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor diese in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich im weiteren Verlauf mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin sowie ihre 16-jährige Beifahrerin zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Strecke für circa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

