POL-LB: Freiberg am Neckar: Nach Auffahrunfall auf der A 81 geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der unbekannte Fahrer eines vermutlich grauen Land Rover Evoque hat sich am Montagmorgen gegen 6:50 Uhr nach einem Auffahrunfall auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord aus dem Staub gemacht. Im dortigen Baustellenbereich hatte sich der Verkehr in Richtung Stuttgart gestaut und die Fahrer eines VW-Bus und eines Mercedes hielten an. Der Unbekannte erkennte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf und schob die beiden Vorausfahrenden aufeinander. Der Fahrer des Mercedes versuchte noch nach links auszuweichen. Dort wurde sein linker Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Transporter beschädigt. Obwohl bei dem Unfall rund 9.000 Sachschaden entstanden war, setzte der Fahrer des Land Rover seine Fahrt nach einer kurzen Unterredung fort. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel 0711 6869-0, entgegen.

