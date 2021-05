Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über ein offenes Kellerfenster gelangten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in ein Tankstellengebäude in der Bahnhofstraße in Weissach. Nach derzeitiger Erkenntnisse betraten die Einbrecher auch den Verkaufsraum, wobei sie jedoch mutmaßlich den Alarm auslösten und hierauf, ohne Beute gemacht zu haben, die Flucht ergriffen. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, entgegen.

