Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag rückte die Freiwillige Feuerwehr Böblingen gegen 16.10 Uhr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften in die Aichtalstraße in Holzgerlingen aus, da auf einer Wiese gebündeltes Holz in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte konnte, auch da Anwohner schnell reagiert hatten, zügig gelöscht werden. Bislang steht noch nicht fest, wie der Brand entstanden ist. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

