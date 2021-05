Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 12.45 Uhr wurde im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Aidlinger Straße in Dagersheim ein Mercedes beschädigt. In dem Fahrzeug befanden sich ein Fahrer und seine drei Mitfahrer. Während sie an der roten Ampel standen, soll aus einem Gebüsch heraus von einem noch unbekannten Täter ein Stein in Richtung des Autos geschleudert worden sein. Der Stein schlug auf der Motorhaube ein und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Insassen konnten keine Angaben zu etwaigen Personen machen, die als Tatverdächtige in Frage kommen würden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die hierzu Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell