Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Gartenhäuser aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag zwei Gartenhäuser am Neckartal-Radweg auf Höhe des Kraftwerks Marbach aufgebrochen. Aus einem der Häuser entwendeten sie Gartengeräte im Wert von etwa 1.500 Euro und richteten insgesamt mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell