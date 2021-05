Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizisten beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Böblingen bekamen es am Sonntag gegen 02.45 Uhr im Bereich des Zentralen Busbahnhofs in Böblingen mit einem aggressiven 36-Jährigen zu tun. Zunächst waren die Polizisten von einem Zeugen verständigt worden, der beobachtet hatte, dass mehrere jungen Menschen mit Flaschen um sich warfen. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten sie nur noch einen 19- und einen 36-Jährigen feststellen. Der Jüngere war leicht verletzt und gab an, von ihm unbekannten Personen zu Boden gestoßen und getreten worden zu sein. Auch der ältere Mann teilte mit, dass er Opfer der Unbekannten geworden sei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der 36-Jährige immer aggressiver den Beamten gegenüber. Er beleidigte sie und begann sie anzuspucken. Ihm mussten Handschließen und ein Spuckschutzhaube angelegt werden. Plötzlich begann er seinen Kopf gegen den Streifenwagen zu schlagen, worauf er zu Boden gebracht wurde. Eine hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes kümmerte sich um den 36-Jährigen, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mutmaßlich stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Einen Atemalkoholtest konnte er nicht durchführen. Konsumartikel und vermeintliches Betäubungsmittel hatten die Beamten bei ihm aufgefunden. Der 19-Jährige, dessen Atemalkoholtest positiv verlief, wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

