Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer ermittelt das Polizeirevier Böblingen seit Samstagabend, da sich dieser einer Kontrolle auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herrenberger Straße entzog. Gegen 19.15 Uhr befanden sich eine Beamtin und ihr Kollege auf dem Tankstellengelände, als zwei Motorradfahrer die Herrenberger Straße befuhren und hierbei die Motoren aufheulen ließen. Beide bogen dann auf das Gelände ein. Die Beamtin sprach den Honda- und den Kawasaki-Fahrer an. Der Mann, der auf der Honda saß, begann seine Maschine rückwärts zu schieben. Er schien sich so positionieren zu wollen, dass es ihm möglich war, über die hintere Ausfahrt flüchten zu können. Die Polizistin fasst seinen Oberarm und wies ihn an, den Motor auszuschalten und stehen zu bleiben. Nun gab er plötzlich Gas, worauf die Beamtin kurz mitgezogen wurde. Nachdem sie losgelassen hatte, verlor der Unbekannte die Kontrolle über die Honda. Das Vorderrad verlor die Bodenhaftung und der Mann stürzte rücklings herunter. Die Maschine kippte anschließen zur Seite. Der Unbekannte rappelte sich auf und flüchtete zu Fuß über die Karl-Benz-Straße in Richtung Innenstadt. Der zweite Beamte versuchte noch ihn zu verfolgen, verlor jedoch den Anschluss an den Tatverdächtigen. Das erheblich beschädigte Motorrad wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt. Der 35 Jahre alte Kawasaki-Lenker blieb vor Ort und konnte kontrolliert werden. Der unbekannte Mann ist dünn und sehr groß. Er trug eine Jeans, eine Lederjacke, einen schwarzen Motorradhelm und ein weißes T-Shirt. Die Ermittlungen zu seiner Person und zu den Besitzverhältnissen des Motorrads dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell