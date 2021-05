Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Joggerin angegangen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine 33-jährige Joggerin ist am Samstagabend möglicherweise Opfer einer Straftat geworden. Sie war gegen 21:45 Uhr auf dem unbefestigten Weg entlang der Bahnlinie im Bereich Spitzäcker nördlich von Renningen unterwegs. Von dort erhielt ihr Freund von ihr eine Textnachricht, in der sie um Hilfe bat. Er fand die 33-Jährige kurz darauf leicht verletzt und ohne Bewusstsein am Wegrand und brachte sie in ein Krankenhaus. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau von einem unbekannten Täter von hinten angegangen wurde, dann aber flüchten konnte. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Spitzäcker und des dortigen Weges entlang der Bahnlinie gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

