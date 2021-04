Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Davon gefahren

Mahlberg (ots)

Ein im Boden fest verankertes Metallgestänge beschädigte mutmaßlich ein Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Industriestraße auf dem Gelände des Gebäudes Nummer 41. Trotz des angerichteten Schadens in Höhe von ungefähr 500 Euro entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 07822 44695-0. /ag

