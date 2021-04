Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Auto im Graben

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend übersah vermutlich ein 41-jähriger Traktorfahrer wegen der tiefstehenden Sonne eine 19-jährige vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin, die auf einer Nebenstraße der L75 auf Höhe der Riedhöfe in Marlen fuhr. Beim Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, rutschte das Auto in einen dort befindlichen Wassergraben. Die Frau verletzte sich dabei leicht, ihre 20 Jahre alte Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr verständigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

