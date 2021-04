Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Schwanau (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Schwarzwaldstraße sind noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 20.30 Uhr soll es zwischen zwei sich bekannten Männer im Alter von 21 und 31 Jahren zum Streit gekommen sein. Daraufhin soll der stark alkoholisierte Heranwachsende oberkörperfrei geflüchtet sein. Er konnte von einer Polizeistreife in der Nähe angetroffen werden.

