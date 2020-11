Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten, Motorroller entwendet - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Rheinfelden, OT Herten

Am Freitag, 06.11.2020, wurde in den Abendstunden in Rheinfelden, OT Herten, in der Bahnhofstraße ein Motorroller entwendet. Der Täter fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung Herten davon. Im Laufe der Nacht konnte der Motorroller dann auf einem Radweg zwischen Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, 07623/74040, zu melden.

BS/FLZ

