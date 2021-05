Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Versuchter Raub in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurden am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr zwei 26 und 24 Jahre alte Männer bei einem versuchten Raubdelikt in der Bolzstraße in Kornwestheim. Die beiden trafen sich zu einem über das Internet verabredeten Fahrzeugkauf mit dem vermeintlichen Verkäufer in der Bolzstraße. Zur Probefahrt wurden sie in eine Tiefgarage geführt. Dort wurden sie von einem zweiten Täter unvermittelt mit einem Pfefferspray angegriffen und leicht verletzt. Die beiden Geschädigten flüchteten daraufhin aus der Tiefgarage und verständigten die Polizei. Das für den Fahrzeugkauf vorgesehene Bargeld konnte durch die beiden Täter nicht erbeutet werden. Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und leicht gebräunter Haut. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jacke oder Weste und dunkle Schuhe. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Täter war etwa 35 Jahre alt, 185cm groß und mit einer grauen Weste bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, zu melden.

