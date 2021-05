Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer flüchtet nach Kontrolle fußläufig - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden am Samstagabend gegen 19:15 Uhr zwei Motorradfahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herrenberger Straße kontrolliert. Beim Ansprechen des Fahrers des Motorrads der Marke Honda wollte sich der Motorradfahrer der Kontrolle entziehen. Die Polizeibeamten versuchten die Flucht zu unterbinden und hielten den Fahrer hierzu am Arm fest. Der Motorradfahrer beschleunigte jedoch, riss eine Polizeibeamtin mit, verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in der Folge. Das Motorrad überschlug sich hierbei. Der bislang unbekannte Motorradfahrer ergriff daraufhin fußläufig die Flucht und rannte dabei vom Gelände der Tankstelle in die Karl-Benz-Straße, anschließend über die Calwer Straße in Richtung Innenstadt. Die beschädigte Honda ließ er an der Unfallstelle zurück, der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Der unbekannte Motorradfahrer soll sehr groß und dünn gewesen sein und trug eine Jeanshose, ein weißes T-Shirt mit Lederjacke, einen schwarzen Helm und hatte keine Handschuhe an. Er zog sich mutmaßlich leichte Verletzungen zu, die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031/132500 entgegen.

