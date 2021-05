Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Diebstahl von fünf Kaninchen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr wurde das Fehlen von fünf Kaninchen im Sachsenheimer Weg in Besigheim festgestellt. Der Stall im rückwärtigen Gartenbereich des dortigen Grundstücks stand offen und von den vier schwarzen sowie einem braunen Kaninchen im Alter von fünf Jahren fehlt jede Spur. Die Ermittlungen zu diesem mutmaßlichen Diebstahl dauern an, Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/405080, entgegen.

