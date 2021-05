Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Randalierende Jugendliche unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr kam es im Innenstadtbereich von Sindelfingen zur Beschädigung mehrerer geparkter Fahrzeuge. Unter anderem traten die Täter in der Straße "Lange Anwanden" ein Leichtkraftrad um und liefen über mehrere abgeparkte Fahrzeuge. Als sie hierbei von einem der Fahrzeughalter beobachtet und angesprochen wurden, beleidigten sie ihn und versuchten ihn zu schlagen. Anschließend flüchteten die Personen und randalierten im Baustellenbereich der Mahdentalstraße weiter, indem sie dort gegen Warnbarken sowie Altglascontainer traten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 EUR geschätzt. Zur Täterschaft ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer im Alter von 16 - 20 Jahren handelte, welche alle dunkel bekleidet waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/6970, in Verbindung zu setzen.

