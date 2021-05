Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295/Gemarkung Ditzingen: Verkehrsunfall mit über 80.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines BMW die Bundesstraße 295 von der BAB 81/Anschlussstelle Feuerbach kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Pkw-Lenker beschleunigte sein Fahrzeug zunächst auf der rechten Spur, geriet daraufhin ins Schleudern und prallte in der Folge gegen die dortige Leitplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurden Teile des BMW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigten dort den entgegen kommenden Lkw Daimler Benz eines 36-Jährigen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 82.250 Euro. Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell