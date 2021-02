Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2021) Unfallflucht in Reiffenhausen - Fahrzeug hinterlässt Beschädigungen an einem Wohnhaus

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland (Landkreis Göttingen), Ortsteil Reiffenhausen, Talstraße in der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Januar 2021 und Sonntag, 31. Januar 2021

FRIEDLAND (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen dem 20. und 31. Januar 2021 ein Wohnhaus in der Talstraße im Friedländer Ortsteil Reiffenhausen. Hierbei entstanden Schäden am Fallrohr der Dachrinne sowie an den Schieferplatten und der darunter befindlichen Holzlattung. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Gesamtschadenssumme auf ca. 2.500 Euro.

Aufgrund der Höhe der Beschädigungen am Haus gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw mit Anhänger bzw. Auflieger handelt. Näheres zum Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Die Beamten bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell