Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (28/2021) 79-Jährige in eigenem Haus in Bovenden überfallen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Breslauer Straße Dienstag, 2. Februar 2021, gegen 19.00 Uhr

BOVENDEN (mb) - Eine 79-jährige Frau ist am Dienstagabend (02.02.2021) in ihrem Haus in der Breslauer Straße in Bovenden von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Seniorin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, klingelte es gegen 19.00 Uhr an der Haustür. Bereits beim Öffnen der Tür erkannte sie, dass zwei unbekannte Männer vor ihrer Haustür stehen, woraufhin sie die Haustür umgehend wieder schloss. Im weiteren Verlauf traten die Unbekannten die Haustür ein und drängten die 79-Jährige in ein Zimmer. Einer der Täter hielt der Frau den Mund zu, der zweite Täter durchsuchte währenddessen das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Mit einer geringen Menge Bargeld verließen die Täter das Haus anschließend in unbekannte Richtung.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80m bis 1,85m groß, etwa 25 Jahre alt, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke, sprach akzentfreies Deutsch.

Im Vorfeld der Tat ist die Seniorin gegen 18.30 Uhr mit dem Bus von der Haltestelle in der Göttinger Straße bis zur Haltestelle Liegnitzer Straße gefahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter dem Opfer bereits vor oder während der Busfahrt begegnet sind und diesem von der Bushaltestelle zur Wohnanschrift gefolgt sind.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Liegnitzer Straße und Breslauer Straße gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

